S-a mai nascut o stea in tenisul feminin. Pustoaica de 18 ani va juca prima sa finala WTA. Idolul ei e Pep Guardiola

Fernandez a invins-o in penultimul act pe iberica Sara Sorribes Trmo (7-5, 7-5) si va intra de saptamana viitoare, in premiera, in Top 70 WTA.Canadianca de 18 ani are o poveste de viata interesanta, fiind fiica unui fost fotbalist, ea mostenind de la tatal sau pasiunea pentru sportul-rege."Ne place de Real Madrid , dar acum luam o pauza si o sustinem pe Manchester City Imi place mult de Pep Guardiola , stilul lui de a antrena se aseamana cu jocul meu de tenis. Am multe de invatat de la el", a declarat recent Leylah Fernandez.Citeste si: