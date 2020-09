Patricia Tig a castigat dramatic prima finala din cariera. La Istanbul, romanca a batut-o in trei seturi pe Eugenie Bouchard

Este prima finala WTA castigata de romanca in cariera din tenis.Cu aceasta victorie de la Istanbul, Patricia Tig urca pe locul 58 in lume.Desfasurarea meciului:Tig - BouchardServeste BouchardCanadianca castiga primul game 0-1Bouchard face break, 0-2Bouchard isi castiga serviciul, 0-3Tig face primul game, 1-3Bouchard isi castiga serviciul, 1-4Patricia isi face serviciul, 2-4Bouchard isi face serviciul, 2-5Bouchard castiga primul set, 2-6SETUL 2Tig face break si castiga primul game din al doilea set, 1-0Patricica isi face serviciul, 2-0Bouchard isi face serviciul, 2-1Tig isi face serviciul, 3-1Set doi fabulos pentru Tig. Romanca mai castiga un rbeak si face 4-1Tig isi face serviciul, 5-1Tig face break si castiga setul 2, 6-1Setul 3Tig catiga primul game din setul decisiv, 1-0Tig face break, 2-0Tig isi face serviciul, 3-0Bouchard face primul game din setul 3, 3-1Tig isi face serviciul, 4-1Bourchard isi face serviciul, 4-2Bouchard face break, 4-3Tig face rebreak, 5-3 si serveste pentru meciTig rateaza 3 mingi de meci si Bouchard face break, 5-4Bouchard isi face serviciul, 5-5Tig face game la 0, 6-5Bouchard isi face serviciul, 6-6 si finala se decide in tie breakTIE-BREAK.Tig are 2-1 in tie break2-24-2 are Tig in tie break5-2 pentru Tig5-3 pentru Tig6-3 pentru Tig7-4 pentru Tig si romanca castiga meciul