La 50 de ani, Loredana Groza se pregateste pentru un meci cu Simona Halep. "Avantaj Lori. C-asa-i in tenis"

Vedeta Tv s-a intors pe terenul de tenis, acolo unde se simte cel mai bine.Cantareata este o fana a sportului alb, ea fiind vazuta deseori la antrenamente cu Mihaela Buzarnescu sau Monica Niculescu , jucatoare de tenis din circuitul mondial WTA >.Ea le-ar fi povestit prietenilor ca are vrea sa joace un meci si cu Simona Halep Loredana Groza a postat o poza cu racheta in mana, fotografie care i-a innebunit pe fani."Avantaj Lori. C-asa-i in tenis", a scris vedeta pe retelele de socializare.La 50 de ani, Loredana Groza arata forme de invidiat.Chiar si in Maldive, cantareata a facut show pe plaja.Loredana Groza /Sursa FOTO: Facebook / Loredana GrozaCITESTE SI: