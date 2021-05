Senzatia turneului de la Madrid. Invitata de Ion Tiriac, tenismena-fotomodel vrea sa ia trofeul. E noua Sarapova FOTO

Ea a trecut de Anastasija Sevastova si a ajuns pana in sferturi la Madrid Open. Paula Badosa a egalat cea mai buna performanta a unei jucatoare din Spania pe zgura de la Madrid: doar Suarez Navarro si Annabel Medina au mai ajuns in trecut atat de departe.Paula Badosa are 23 de ani, e nascuta la New York si ocupa locul 62 WTA . Inalta (1,80), zvelta, ea a fost imediat asemanata cu Maria Sarapova.Ramane de vazut daca performantele ei vor ajunge la nivelul rusoaicei. Deocamdata, Badosa joaca impotriva Belindei Bencic in sferturi la Madrid.