Avem o noua "regina" la Madrid! Surpriza mare in finala!

De data aceasta s-a impus Sabalenka, bielorusa reusind sa castige cu 6-0, 3-6, 6-4. Aryna si-a luat practic revansa pentru cele doua esecuri suferite in acest an in fata lui Barty si a castigat al 10-lea titlu al carierei.Pentru Barty a fost prima infrangere pe zgura, dupa o serie incredibila, de 16 meciuri castigate consecutiv pe zgura.Bielorusa a castigat, pe langa al 10-lea titlu al carierei, si un premiu de 315.000 euro. Barty se alege cu "doar" 188.000 de euro.