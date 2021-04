Tiriac nu e razbunator! Ce gest a facut pentru sora Serenei

De obicei, la acest turneu se acorda wild-carduri pentru jucatori si jucatoare din Spania, de perspectiva. Si Simona Halep a beneficiat, in urma cu mai multi ani (2013), de un astfel de wild-card, un tichet de acces pe tabloul principal, chiar daca pozitia din clasament nu iti confera acest drept.De data aceasta, un wild-card la Madrid Open a primit Venus Williams (40 de ani), locul 92 in clasamentul WTA. Probabil ca in alegerea aceasta a contat si faptul ca Venus e o legenda a sportului-alb, de 7 ori castigatoare de Grand Slamuri.In orice caz, Tiriac ar fi putut bloca acest wild-card, tinand cont de disputa verbala pe care a avut-o cu Serena Williams si cu sotul acesteia.De altfel, Serena nici nu calca pe la Madrid, fiind deja 6 ani de cand n-a mai venit la competitia din capitala Spaniei.