Unde e trofeul de aur roz? Ion Tiriac s-a "zgarcit" anul acesta FOTO

Turneul Mutua Madrid Open, patronat de Ion Tiriac , era faimos pentru trofeul pe care il acorda invingatorilor. Vorbim de o adevarata opera de arta, confectionata din aur roz si 33 de diamante incrustate. Acesta bijuterie care se acorda de obicei are 43 de centimetri inaltime, o greutate de 7,5 kilograme si 96 de componente.Trofeul arata ca o coloana pe care sunt atasate, in spirala, 32 de rachete de tenis cu numele jucatorilor si jucatoarelor care au castigat cele mai multe turnee de Grand Slam de-a lungul timpului. Printre acestia: Margaret Smith (24), Steffi Graf (22), Pete Sampras (14), Roger Federer (16) si Rafael Nadal (9). In partea inferioara a trofeului se afla o minge de tenis din aur, cu numele lui Ion Tiriac.Trofeul, care purta chiar numele lui Ion Tiriac, nu a mai fost acordat anul cesta, iar Sabalenka a plecat acasa cu o simpla "vaza".Probabil ca din cauza pandemiei si a incasarilor reduse organizatorii au luat decizia sa mearga pe aceasta varianta mai simplista.