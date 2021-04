Turneul de la Madrid: cine e a treia romanca intrata pe tabloul principal. Victorie dramatica in calificari, dupa doua ore de joc

Astfel, Ana Bogdan a reusit sa acceada miercuri pe tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, dupa ce a invins-o, pe japoneza Nao Hibino, cu 3-6, 5-3, 6-4, in ultima runda a calificarilor, conform agerpres.ro.Ana Bogdan (28 ani, 102 WTA), sfertfinalista saptamana trecuta la Istanbul, a obtinut victoria dupa aproximativ doua ore de joc (2h 06 min).Bogdan o invinsese pe Hibino (26 ani, 82 WTA) si pe 20 aprilie, in primul tur la Istanbul, cu 6-3, 6-3.Nipona a dominat miercuri primul set, in care a condus cu 4-1 si s-a impus cu 6-4. Hibino a condus si in actul secund, cu 2-0, dar Bogdan a reusit o serie de cinci ghemuri la rand, castigand cu 6-3. In decisiv, romanca a avut 4-1, a fost egalata, 4-4, insa a reusit un nou break, incheind conturile pe propriul serviciu.Tot miercuri, Irina Begu (30 ani, 75 WTA) va juca in ultimul tur al calificarilor contra elvetiencei Stefanie Voegele (31 ani, 127 WTA).