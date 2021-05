Turneul de la Madrid: programul zilei de duminica. La ce ora joaca Simona Halep cu chinezoaica Saisai Zheng

Organizatorii competitiei patronate de Ion Tiriac au anuntat programul meciurilor, iar Halep si Zheng au fost plasate pe terenul central "Manolo Santana ", in a treia partida a zilei, dupa confruntarile Muchova - Osaka si Sabalenka - Kasatkina.Zheng a invins-o in primul tur pe poloneza Magda Linette, locul 48 WTA, scor 6-2, 3-6, 6-1. Simona Halep a acces in turul secund trecand in runda inaugurala, tot vineri, de spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 46 WTA, scor 6-0, 7-5.Halep si Zheng au mai fost adversare de doua ori, in 2015 la Shenzhen si in 2018 la Madrid, iar romanca s-a impus in ambele meciuri.