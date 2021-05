Turneul de la Madrid: cine e cu adevarat "regina zgurii"? Meciul asteptat de intreaga planeta a tenisului

Intalnirea este cu atat mai interesanta cu cat se intalnesc ultimele doua castigatoare ale turneului de la Roland-Garros, considerat un campionat mondial al tenisului pe zgura. Barty a triumfat in 2019, deposedand-o de trofeu pe Simona Halep (invingatoare in 2018), in timp ce Swiatek a cucerit Parisul in 2020, invingand-o pe traseu pe Halep. Si mai atractiv este faptul ca partida Barty - Swiatek (programata in jurul orei 20.00) va fi primul duel direct dintre cele doua tenismene in circuitul WTA."Abia astept sa joc contra Igai Swiatek, e o provocare, mai ales ca inclestarea va avea loc pe zgura", a spus Ashleigh Barty.