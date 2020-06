Managerul lui Dimitrov ii raspunde tatalui lui Djokovici: Grigor a respectat cu strictete toate regulile impuse

Ziare.

com

Managerul spune ca protejatul sau, testat pozitiv cu Covid-19, nu a refuzat in niciun caz sa fie testat in Serbia sau Croatia. "Dupa trei luni de izolare totala, Grigor a mers direct la Belgrad. Nici la Belgrad si nici la Zadar nu i s-a propus sau impus sa faca vreun test. Organizatorii evenimentele sunt singurii care au responsabilitatea protocolului sanitar si a regulilor ce trebuie urmate. Grigor a respectat toate regulile impuse de organizatorii si masurile existente la trecerea frontierei intre Bulgaria, Serbia si Croatia", a spus Georgi Stoimenov.Srdjan Djokovici, tatal liderului ATP , Novak Djokovici, il considera vinovat de raspandirea coronavirusului la Adria Tour pe tenismenul bulgar Grigor Dimitrov."De ce s-a intamplat? Pentru ca omul (n.r. - Dimitrov) a venit probabil bolnav de cine stie unde. Nu s-a testat acolo, s-a testat in alta parte... Nu cred ca este corect. Bine, ce sa faci... El a adus mari prejudicii Croatiei si noua, ca familie, dar si Serbiei", a declarat Srdjan Djokovici.Potrivit tatalui sportivului, Novak Djokovici nu are simptomele bolii Covid-19, dar este foarte afectat de ceea ce s-a intamplat la Zadar."Nimeni nu e bine, nici el... Nimeni nu este bine din cauza situatiei. El nu este bine, dar ce sa faca, situatia este cea care este. Va trebui sa iesim mai puternici din asta, sa intelegem ca trebuie sa treaca, sa ne protejam pe noi intr-un fel", a precizat Srdjan Djokovici.Dimitrov a jucat atat la etapa de la Belgrad, cat si la cea din Croatia, de la Zadar. La acesta din urma etapa, jucatorul bulgar s-a simtit rau si a s-a retras din competitie dupa meciul cu Borna Ciorici. Dimitrov a plecat la Monaco, unde locuieste, si apoi a anuntat ca a contractat virusul Sars-CoV-2.Novak Djokovici a afirmat, marti, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa participarea la Adria Tour, turneu organizat in Serbia si Croatia la initiativa sa.El se alatura astfel lui Viktor Troicki, Grigor Dimitrov si Borna Ciorici, de asemenea pozitivi, dupa participarea la Adria Tour.In Serbia si Croatia, pentru ca masurile de distantare nu sunt obligatorii, acestea nu au fost aplicate si participantii au fost vazuti jucand baschet, fotbal, tenis, imbratisandu-se in fata publicului, atat la Belgrad, unde a avut loc prima etapa a Adria Tour, cat si la Zadar.