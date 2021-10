Cine e următoarea Simona Halep? Două nume care trebuie urmărite cu mare atenție

România continuă să producă jucătoare de mare valoare în sportul alb, dovadă fiind numărul mare de sportive care se află între primele 200 ale lumii.

Simona Halep este vârful acestei generații de aur a tenisului românesc, care le mai cuprinde pe Irina Begu, Sorana Cîrstea, Mihaela Buzărnescu sau Monica Niculescu.

În urma lor, e valul al doilea, cu Gabriela Ruse sau Jaqueline Cristian.

Utimele intrate în topul WTA sunt două jucătoare de 15 ani, respectiv 16 ani, Briana Szabo (locul 1158 WTA) și Maria Sara Popa (locul 1211 WTA).

Clujeanca Briana are un fizic impresionant la cei 15 ani ai săi și a fost caracterizată astfel de organizatorii Tranylvania Open, care i-au oferit un wild-card pentru calificări: "Pentru cei care au urmărit-o cu atenție la Winners Open, Briana este una dintre cele mai promițătoare jucătoare din România. Vorbim de o jucătoare cu un fizic impresionant, o stângace agresivă, care lovește iute și încearcă să ia mingea cât mai devreme, din urcare. Serviciul (precum și forehandul ori reverul) e foarte puternic și poate să îi câștige destule puncte ușoare – acele free points pe care multe jucătoare caută să le obțină prin servă. Iar timing-ul loviturilor e aproape excelent.

Dacă îi analizăm cu atenție jocul, o să observăm că accelerează ușor diferit și e greu pentru adversară să îi citească intențiile. Sunt lovituri grele, dure – iar asta se observă atât prin impactul pe care îl are mingea când aterizează în teren, respectiv cât de dificil îi e adversarei să întoarcă lovitura, să se apere ori să contraatace.

După Winners Open, Briana a reușit unul dintre cele mai importante rezultate de până acum. Chiar în urmă cu două săptămâni, la Sozopol (ITF, 15K), Briana a ajuns până în sferturile de finală, venind din calificări. A fost pentru prima dată când ea a legat patru victorii pe un tablou al unui turneu ITF, la doar 15 ani".

Bucureșteanca Maria Sara Popa are acum 16 ani, dar la 13 ani era campioană la categoria de 14 și de 16 ani. De asemenea, a fost cea mai bună jucătoare din Europa la under 14. A început să lege victoriile în ITF, ceea ce i-a permis să ajungă în clasamentul WTA. La fel ca Briana, este pregătită de tatăl ei. "Cel mai emoționant moment a fost după ce am câștigat un concurs în Turcia. Eram cu mama și cu tata. Fratele meu, Nectarie, a rămas acasă, pentru că avea lecții de pian. Când l-am sunat și i-am spus că am câștigat, acela a fost cel mai fericit moment".

