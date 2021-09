"Sunt distrusă!" Reacție neașteptată a Mariei Sakkari, grecoaica învinsă de Emma Răducanu în semifinale la US Open

Sakkari, locul 17 WTA , a fost în semifinale și la Roland Garros, unde a pierdut la Barbora Krejcikova, cea care avea să câștige turneul."Sunt tristă. Sunt distrusă că din nou am ratat oportunitatea de a juca în prima mea finală de Grand Slam. Dar încerc să rămân pozitivă, sunt convinsă că la un moment dat va veni și clipa când voi juca pentru un trofeu de Grand Slam", a spus Maria, după meciul câștigat de Răducanu."Emma joacă fără frică, își face punctele, face totul cum trebuie. Nu are nimic de pierdut și se bucură de fiecare clipă petrecută pe teren. Dar noi (n.r. ea și Bencic, ultimele două adversare ale britanicei) am fost absente de pe teren în confruntările cu ea. Am văzut-o pe Belinda ieri. Cred că și ea e de acord cu mine când spun că nu am avut cele mai bune performanțe contra Emmei", a mai afirmat ea.Maria Sakkari are un singur titlu WTA.