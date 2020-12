Maria Sarapova se marita. Cine e barbatul care i-a furat inima rusoaicei inca din prima zi de relatie

Sarapova a facut marele anunt printr-o postare pe Instagram, alaturand si cateva instantanee ale cuplului care s-a format in urma cu 2 ani."Am spus da inca din ziua in care ne-am cunoscut. A fost micul nostru secret, nu-i asa?", a mentionat fosta mare tenismena, semn ca intre ea si viitorul sau sot a fost dragoste la prima vedere.Alexander Gilkes este un om de afaceri britanic, dar care locuieste la New York. In 2017, Gilkes a primit un premiu pentru cel mai creativ antreprenor si e recunoscut ca una dintre cele mai influente persoane din lumea artei. Maria Sarapova nu va fi insa prima sa sotie, Alexander avand la activ un divort.Citeste si: S-a intors Larisa Iordache, dupa 3 ani de pauza. Performanta uriasa la Europene. Echipa Romaniei e favorita la aur