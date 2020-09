Roland-Garros 2020. Esec usturator pentru Marius Copil in primul tur al calificarilor

Marius Copil (29 de ani) a fost invins fara drept de apel, in doua seturi care au durat o ora si 5 minute (2-6, 1-6), de slovacul Filip Horansky, astfel ca tara noastra nu mai are nici un reprezentant in competitia masculina de la Roland-Garros.In schimb, la feminin, Romania e prezenta in calificari prin Mihaela Buzarnescu Monica Niculescu , Irina Bara, Jaqueline Cristian, Elena-Gabriela Ruse si Laura Ioana Paar. Asta in conditiile in care Simona Halep Irina Begu si Sorana Cirstea au dreptul sa joace direct pe tabloul principal.