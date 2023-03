Marius Copil s-a calificat in semifinale la Nottingham

Marius Copil s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului challenger de la Nottingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 127.000 de euro, dupa ce a dispus de americanul Bjorn Fratangelo cu 7-6 (5), 6-4.

Copil (26 ani, 91 ATP) s-a impus intr-o ora si 28 de minute si si-a asigurat un cec de 6.370 euro si 45 de puncte ATP. Marius Copil a reusit 13 asi in acest meci si a facut 3 duble greseli, in timp ce americanul a realizat 6 asi. Romanul a salvat ambele mingi de break create de Fratangelo.

Aradeanul il conduce acum pe Fratangelo (23 ani, 143 ATP) cu scorul de 2-1 la meciurile directe. Americanul castiga in 2015, la Aptos (challenger), cu 3-6, 7-5, 6-2, in primul tur, pe hard, iar Marius s-a impus anul trecut, la Surbiton (challenger - iarba), in semifinale, cu 6-3, 6-4.

In penultimul act, Marius Copil il va infrunta pe castigatorul dintre israelianul Dudi Sela (32 ani, 98 ATP) si britanicul Lloyd Glasspool (23 ani, 487 ATP).

