Ce jucătoare de tenis a izbucnit în plâns la ceremonia de acordare a trofeului VIDEO

Marta Kostyuk din Ucraina deschide programul de astăzi de la Transylvania Open.

Ea a ajuns la Cluj-Napoca după ce a jucat finala turneului de dublu de la Tenerife.

Tânăra jucătoare din Ucraina a plâns în cadrul ceremoniei de acordare a trofeului. Motivul? Câinele ei a fost călcat de un autobuz chiar la Tenerife.

Marta i-a dedicat trofeul prietenului ei patruped care și-a pierdut viața.

Kostyuk talking about her dog to whom she dedicated the finalist trophy. 😔 pic.twitter.com/S4MVrSHWxS