Martina Navratilova dezvaluie numele celor mai afectati tenismeni de aceasta pauza

Ziare.

com

Multipla campioana de Grand Slam considera ca Roger Federer , Rafa Nadal si Serena Williams vor fi cei mai afectati.Toti trei au o varsta destul de inaintata si Navratilova se teme ca nu mai pot reveni la acelasi nivel."Toata lumea este in aceeasi barca, insa situatia este mult mai grea pentru jucatorii mai in varsta, precum Roger Federer, Rafa Nadal si Serena Williams. Pot spune ca simpatizez cu ei deoarece este vorba despre un inamic contra caruia nu poti lupta. Novak Djokovici este in spatele lor si ii poate sa ii intrece. Totusi, cel mai afectat cred ca este Federer", a spus Navratilova, citata de ESPN.In cel mai fericit scenariu, turneele de tenis s-ar putea relua din luna august.C.S.