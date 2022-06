Meciuri de foc in optimi la Miami: Ce dueluri de top vom avea luni

Ziua de luni este rezervata meciurilor din optimile de finala ale competitiei feminine de la Miami.

Unul dintre cele mai asteptate dueluri este cel dintre Victoria Azarenka si Garbine Muguruza, doua jucatoare din top 10 aflate in momente diferite. Azarenka este in revenire de forma, in timp ce Muguruza are mari probleme de cateva luni.

Aceasta va fi prima intalnire directa dintre cele doua sportive, lucru atipic pentru tenisul feminin de astazi.

Un alt duel tare este cel dintre doua veterane, Serena Williams si Svetlana Kuznetsova. Rusoaica este un fost numar unu mondial ce a castigat doar una dintre cele noua partide cu Serena.

Programul zilei:

18:00 Aga Radwanska - Timea Bacsinszky

18:00 Simona Halep - Heather Watson

19:30 Serena Williams - Svetlana Kuznetsova

21:00 Monica Niculescu - Johanna Konta

22:00 Victoria Azarenka - Garbine Muguruza

22:30: Elina Svitolina - Ekaterina Makarova

00:00 Irina Begu - Madison Keys

00:00 Angelique Kerber - Timea Babos

C.S.

Ads