Meciurile de tenis de la Roland Garros 2020 se vor juca cu spectatori in tribune. Mesajul oficial al organizatorilor

"Numarul de spectatori admisi in arena va fi intre 50% si pana la 60% din capacitatea normala. Aceasta reducere va permite respectarea regulilor pentru perioada de pandemie", potrivit comunicatului emis de Federatia Franceza de Tenis.Spectatorilor nu le este permis sa vina in grupuri mai mari de patru persoane si trebuie sa pastreze un loc liber intre ei si ceilalti participanti la eveniment. Regula se va aplica pe cele trei terenuri principale: Philippe Chatrier, Suzanne Lenglen si Simonne Mathieu.Unul din doua locuri va fi liber pe terenurile anexe, iar in interiorul complexului se va circula tinandu-se cont de masurile de distantare sociala.Biletele de acces vor fi puse in vanzare incepand cu data de 9 iulie.