Tenisul masculin va avea un nou vice-lider. Cine omul care sparge suprematia trioului Djokovici-Nadal - Federer

Lider mondial va ramane Novak Djokovic. Sarbul ajunge, de luni, la 311 saptamani in aceasta pozitie, devenind "numar 1 istoric". Precedentul record, cu 310 de saptamani, ii apartinea lui Roger Federer . PE locul trei se va clasa Rafa Nadal.Daniil Medvedev (25 ani), care a trecut la profesionisti in 2014, are 9 titluri ATP castigate pana acum in cariera. El a jucat doua finale de Grand Slam, ambele pierdute, la US Open (2019) si Australian Open (2021).In total, rusul a obtinut aproape 16 milioane de dolari din tenis.Citeste si: Cristi Borcea , moment de sinceritate: "Am fost tot timpul cu Valentina, chiar daca m-am insurat cu Alina"