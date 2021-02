Romania a ramas fara reprezentanti in turneele de la Melbourne. Tecau si Buzarnescu, ultimii eliminati

Astfel, perechea Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet (Romania/Franta) a fost eliminata sambata, in semifinalele turneului de categorie WTA 500 Gippsland Trophy de la Melbourne , invinse de principalele favorite, jucatoarele cehe Barbora Krejcikova si Katerina Siniakova, scor 7-5, 6-2. Accederea in semifinale este recompensata la acest turneu cu un premiu total de 8.350 de dolari si cu185 de puncte WTA.La masculin, perechea Horia Tecau/Marcelo Melo (Romania/Australia), cap de serie numarul 4, a fost eliminata in sferturile de finala ale turneului de 250 de puncte Murray River Open de la Melbourne. Tecau si Melo au fost invinsi de cuplul Ariel Behar/Gonzalo Escobar (Uruguay/Ecuador), scor 7-6 (4), 4-6, 10-7. Accederea in sferturi este recompensata cu un premiu total de 3.360 de dolari si cu 45 de puncte ATP Astfel, Romania nu va avea nici un reprezentant in fazele finale ale turneelor care preced primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.Citeste si: