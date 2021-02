Programul de marti al romancelor la Melbourne. Meci de gala pentru Ana Bogdan contra liderei mondiale

Acest meci este primul din sesiunea de seara, pe arena Margaret Court, conform news.ro.Pe terenul 7, cu meciuri incepand de la ora 01.30, Irina Begu , locul 79 WTA, va juca impotriva sportivei Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 90 WTA, in mansa a doua a probei de simplu a turneului Gippsland Trophy si in a treia partida a zilei, dupa una de simplu feminin si alta de dublu feminin. Dupa ce luni a trecut de Anastasia Potapova si s-a calificat in optimi, la Gippsland Trophy, Simona Halep va debuta, marti, in proba de dublu , in echipa cu australianca Daria Gavrilova. Ele vor da piept cu perechea Belinda Bencic/Barbora Strycova (Elvetia/Cehia), in meciul al patrulea de pe terenul 13 (partidele incep la ora 01.30), dupa trei jocuri de simplu feminin.Dupa o alta intalnire de dublu feminin, tot pe acest teren, este programat meciul Mihaela Buzarnescu / Alize Cornet (Romania/Franta) - Hayley Carter/Luisa Stefani (SUA/ Brazilia).Partida Monica Niculescu Patricia Tig - Andreja Klepac/Elise Mertens (Slovenia/Belgia) va avea loc pe terenul 10. Aceasta va fi a patra intalnire a zilei, dupa alte trei jocuri de dublu feminin.