Numarul doi mondial, testat pozitiv la Covid-19! Se antrenase cu Nadal cu o zi inainte

Medvedev era cap de serie numarul doi la competitia pe zgura din Principat programata saptamana aceasta si al carei principal favorit este sarbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP.Jucatorul rus a fost plasat in izolare si este monitorizat de echipa medicala a turneului si de cea a ATP. Medvedev criticase dur decizia organizatorilor de la Roland Garros de a amana competitia , insa acum i-ar putea prinde bine aceasta amanre.Medvedev, in varsta de 25 de ani, finalist la Australian Open 2021, a castigat luna trecuta turneul de la Marsilia (Franta), trecandu-si in palmares al zecelea titlu ATP. Dupa acest succes, rusul a urcat pe locul secund in ierarhia mondiala, facand rocada cu spaniolul Rafael Nadal Cu o zi inaite sa fie depistat pozitiv, Medvedev sustinuse o sesiune de antrenament intensa la Monte Carlo cu spaniolul Rafael Nadal.