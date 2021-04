Barty o lasa in urma pe Halep. "Nu mai trebuie sa dovedesc nimic"

Australianca si-a aparat astfel trofeu cucerit la Miami, fiind primul turneu la care isi apara si punctele. Barty va avea de luni 9.186 de puncte, Naomi Osaka ramane pe doi cu 7985 de puncte, iar Simona Halep pe trei, cu cu 6930 de puncte. Halep va pierde 350 de puncte, pentru ca in 2019 a ajuns pina a in semifinale. Ashleigh Barty a fost intrebata despre cei care contesta legitimitatea ei de a ocupa prima pozitie. "Sincer, nu cred ca trebuie sa dovedesc nimic nimanui. Sunt constienta de munca pe care o fac zi de zi pe teren si in sala de gimnastica. Nu am jucat anul trecut si este adevarat ca nu am pierdut niciun punct din cauza asta, dar nici nu am avut sansa sa-mi imbunatatesc clasamentul, asa cum au facut ceilalti jucatori. Stiu ca exista oameni care cred ca nu merita sa fiu numarul 1 si asta face parte din ordinea naturala a lucrurilor, fiecare are dreptul la opinia sa. Dar intrucat acestea sunt pareri pe care nu le pot schimba in niciun fel, nu le las sa ma influenteze ".Barty este prima jucatoare care reuseste sa isi apere titlul la Miami, dupp Steffi Graf, Monica Seles, Arantxa Sanchez si surorile Williams. "Inca n-am intrat in categoria acestor jucatoare. Ele sunt adevarate legende. Pentru mine, e o onoare ca m-ati pus in aceeasi propozitie cu ele"Barty nu se opreste aici. Ea continua seria turneelor, cu Charleston (zgura verde) si Stuttgart.