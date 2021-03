Turneul de la Miami: patru romance in programul de vineri. La ce ore joaca Sorana Cirstea si Simona Halep

In ordine cronologica, prima va intra pe teren Monica Niculescu, in jurul orei 18.30. In primul tur la dublu, Monica si partenera sa, rusoaica Blinkova, se vor intalni cu perechea Mattek-Sands (SUA) - Swiatek (Polonia). In continuare, pe acelasi teren, vor intra in concurs Simona Halep si Raluca Olaru. Halep concureaza alaturi de nemtoaica Angelique Kerber , cele doua urmand sa se confrunte cu dublul Mertens (Belgia) - Sabalenka (Belarus), favoritele numarul 1. In schimb, Raluca Olaru si ucraineanca Kichenok se vor duela cu americancele Gauff si McNally.La simplu va evolua vineri doar Sorana Cirstea, in turul secund, romanca avand programata partida cu estonianca Anett Kontaveit dupa ora 22.00.Citeste si: