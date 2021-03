Turneul de la Miami a inceput prost pentru romance. Cine e jucatoarea care se afla la conducerea meciului, dar a abandonat

Astfel, conform news.ro, Monica Niculescu , locul 152 WTA, a abandonat in meciul cu Liudmila Samsonova, locul 126 WTA si cap de serie numarul 23, in primul tur al calificarilor la Miami Open.Monica Niculescu a renuntat la joc dupa ce a castigat primul set, scor 6-2, si era condusa in al doilea, scor 4-0.In calificari mai joaca si Mihaela Buzarnescu , locul 137 WTA, cu Leylah Fernandez (Canada), locul 72 WTA si cap de serie numarul 2.Citeste si: