Mihaela Buzarnescu a ratat sansa unui nou trofeu

Cuplul Buzarnescu/Friedsam (cap de serie nr. 3) a pierdut in fata echipei Elixane Lechemia/Ingrid Neel (Franta/SUA/), scor 6-3, 6-4. Meciul a durat o ora si 14 minute.Pentru parcursul de la Bogota, Mihaela si Anna-Lena vor primi 6.000 de dolari si cate 180 de puncte in clasamentul WTA de dublu.Mihaela Buzarnescu (32 de ani) a ajuns pe locul 137 in lume. Ea are in toata cariera un singur trofeu la simplu si tot unul la dublu.