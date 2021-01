Mihaela Buzarnescu, eliminata de la Australian Open dupa ce a condus cu 6-2, 5-2. Romanca mai avea nevoie de un singur ghem, dar s-a prabusit

In turul al treilea al calificarilor care au avut loc la Dubai, Mihaela Buzarnescu a fost invinsa, cu scorul de 2-6, 7-6 (1), 6-2, de jucatoarea americana Whitney Osuigwe, 18 ani, locul 161 WTA, dupa un meci de doua ore si 14 minute.Romanca a condus cu 6-2, 5-2, cu doua break-uri, dar nu s-a apropiat la minge de meci. A pierdut patru ghemuri la rand, apoi a reusit sa duca setul in tie-break, in care a castigat doar un punct. Cu multe greseli nefortate, Buzarnescu a fost surclasata in decisiv.Niciuna dintre cele sase jucatoare romane participante in calificari nu a acces pe tabloul principal. Jaqueline Cristian, Laura Ioana Paar, Monica Niculescu , Irina Bara si Gabriela Talaba au fost eliminate in primul tur, la fel ca Marius Copil , in calificarile masculine, desfasurate la Doha Accederea in turul al treilea este recompensata cu un premiu de 52.500 de dolari australieni (33.300 de euro) si cu 30 de puncte WTA.Din Romania, direct acceptate pe tabloul principal sunt Simona Halep , locul 2 WTA, Patricia Maria Tig, locul 56 WTA, Sorana Cirstea , locul 71 WTA, Irina Camelia Begu, locul 78 WTA, si Ana Bogdan , locul 92 WTA.Australian Open are loc intre 8 si 21 februarie.Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o