Mihaela Buzarnescu, la un singur pas de tabloul principal la Australian Open. Victorie dramatica a romancei, dupa trei ore de joc

Buzarnescu, singura romanca ramasa in calificari, a invins-o in turul doi, cu scorul de 7-6 (6), 2-6, 6-4, pe jucatoarea americana Claire Liu, locul 218 WTA, dupa un meci de doua ore si 54 de minute.Pentru un loc pe tabloul principal, ea se va intalni miercuri cu o alta jucatoare din SUA, Whitney Osuigwe, 18 ani, locul 161 WTA.Calificarea in turul al treilea este recompensata cu un premiu de 52.500 de dolari australieni (33.300 de euro) si cu 30 de puncte WTA.Din Romania, direct acceptate pe tabloul principal sunt Simona Halep , locul 2 WTA, Patricia Maria Tig, locul 56 WTA, Sorana Cirstea , locul 71 WTA, Irina Camelia Begu, locul 78 WTA, si Ana Bogdan , locul 92 WTA.