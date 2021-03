Capat de linie pentru Mihaela Buzarnescu in Mexic. Romanca, invinsa categoric de una dintre favorite

Buzarnescu (32 ani, 136 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 17 de minute, in care a comis 7 duble greseli si nu si-a creat nicio minge de break. Bouzkova (22 ani, 50 WTA) se impusese in primul tur in fata unei alte romance , Irina Maria Bara, cu 6-3, 3-6, 6-3.Mihaela Buzarnescu va primi un cec de 3.675 dolari si 30 de puncte WTA.Romanca va juca si la dublu, alaturi de germanca Anna-Lena Friedsam. Favoritele numarul patru vor evolua in sferturile de finala contra perechii Aliona Bolsova (Spania)/Danka Kovinic (Muntenegru).Citeste si: