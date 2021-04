Ce sanse mai are Romania in meciul cu Italia din "Billie Jean King Cup". Capitanul Monica Niculescu pregateste marea surpriza

"Nu am ce sa reprosez nimanui, fetele si-au dorit foarte mult sa castige. Au fost in plus si problemele fizice care cred ca au contat. Sigur, suntem conduse cu 2-0, dar inca mai avem o sansa. Vedem maine cum o scoatem la capat", a spus capitanul Romaniei."A fost o zi dificila, am intalnit mai intai o Cocciaretto in forma, iar apoi meciul Mihaelei cu Trevisan a fost greu. Am suferit acolo pe banca. A fost la limita, am condus, am avut mingi de meci, dar asa e in tenis. E greu sa inchizi meciul. Dar cred ca Mihaela s-a descurcat minunat, ne-a aratat un tenis bun. A fost o lupta care pe care, dar, din pacate, a castigat Trevisan de data asta. Putea castiga oricine", a adaugat Niculescu. Intrebata cum s-a simtit la finalul zilei cand Mihaela Buzarnescu a izbucnit in plans in bratele sale, Monica Niculescu a raspuns: "Am suferit amandoua la final, a fost un moment greu... pentru ca stim cat de aproape am fost si totusi nu am castigat acest meci. A fost vorba de un punct, si putea sa fie pentru noi si era o zi mai buna, putea sa fie 1-1. Acum e destul de greu sa recuperam, dar vom vedea"."E posibil sa facem schimbari. Avem nevoie de odihna, vom lua cina si vom face planul. Stiu ca e 0-2, dar noi inca avem incredere. Poate reusim surpriza. Exista sanse sa ma vedeti si la simplu. Nu vreau sa spun nimic, dar vom lua niste decizii importate", a mai spus Monica Niculescu, anticipand o posibila intrare a sa pe teren in locul Irinei Bara.Echipa feminina de tenis a Romaniei este condusa cu 2-0 de Italia, in play-off-ul Grupei Mondiale a competitiei Billie Jean King Cup, dupa ce Mihaela Buzarnescu a fost invinsa dramatic de Martina Trevisan, cu 6-2, 2-6, 7-6 (5), vineri, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.In primul meci de simplu de vineri, Elisabetta Cocciaretto a intrecut-o pe Irina Maria Bara cu 6-1, 6-4.