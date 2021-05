Drama de neimaginat pe care o traieste tenismena campioana olimpica la Rio de Janeiro 2016

Portoricanca Monica Puig s-a impus in finala cu nemtoaica Angelique Kerber si a pus mana pe unul dintre cele mai ravnite trofee din istoria sportului.Puig, pe atunci locul 32 mondial, le-a eliminat pe Paula Hercog, Anastasia Pavlyucenkova, Garbine Muguruza , Laura Siegemund si Petra Kvitova, pana sa o invinga in finala pe Kerber, care la vremea respective era castigatoarea in exercitiu de la Australian Open si urma sa se impuna si la US Open.Dupa acel succes, care parea ca o va propulsa in elita tenisului, cariera Monicai Puig a intrat pe o panta descendenta greu de imaginat. Sportiva din Puerto Rico n-a mai castigat mare lucru, iar de un an si jumatate a mai jucat doar trei partide in circuitul WTA , fiind eliminate in turul I la Cincinanti, US Open si Roland Garros.De vina este si o accidentare la genunchi care i-a dat batai de cap jucatoarei de 28 de ani, ajunga acum pe locul 153 in lume. Practic, ultima ei victorie dateaza din octombrie 2019, cand a invins-o pe Kristina Pliskova, la un turneu la Luxemburg.La inceputul acestui an, Monica Puig a anuntat ca nu poate participa la Australian Open, din cauza unor dureri la umar, dar ca spera sa revina cat mai repede in activitate, insa pana acum nu s-a intamplat nimic.Daca in plan sportiv lucrurile merg rau pentru Puig, in plan personal, ea s-a maritat in 2018 cu jucatorul de baseball Derek Dietrich, legitimat la New York Yankees.