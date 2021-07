Muguruza fara perdea: imagini incendiare de la SPA FOTO

Jucatoarea din Spania cu origini venezuelene a petrecut cateva zile in Romania si a fost impresionata de peisajele din tara noastra si de traditionala ospitalitate a noastra. "Multumesc, Romania", a scris ea pe Instagram , inainte sa plece in Elvetia.Muguruza a dat startul pregatirilor in Tara Cantoanelor, dar a petrecut si cateva clipe de relaxare intr-un centru SPA.Ea a postat pe facebook cateva imagini care i-au impresionat pe fani. "O frumusete naturala rapitoare", a scris unul dintre acestia.