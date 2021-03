Garbine Muguruza a castigat din nou un trofeu WTA dupa doi ani

TROPHY No. 8️⃣! 🏆@GarbiMuguruza defeats Krejcikova 7-6 (6), 6-3 at #DDFTennis to lift her biggest title since 2017! pic.twitter.com/2Q4Px3m63j - wta (@WTA) March 13, 2021

Pe parcursul turneului, Muguruza a mai trecut de Irina Begu (73 WTA), Amanda Anisimova (32 WTA), Iga Swiatek (15 WTA), Aryna Sabalenka (8 WTA) si Elise Mertens (18 WTA).Pentru performanta inregistrata la Dubai, Garbine Muguruza va primi un premiu in valoare de 221.500 de dolari si 900 de puncte in clasamentul WTA (va urca trei pozitii, pana pe locul 13).Garbine are acum opt titluri WTA castigate in cariera, dintre care doua de Grand Slam. Ea nu mai castigase un turneu WTA de doi ani.Trofeele Garbinei Muguruza: Hobart (2014), Beijing (2015), Roland Garros (2016), Wimbledon , Cincinnati (2017), Monterrey (2018 si 2019) si Dubai (2020).