Turneul Campioanelor: ea e jucătoarea momentului! Ce a declarat Muguruza după triumful de la Guadalajara

Garbine Muguruza a reușit să câștige la Gyadalajara unul dintre cele mai prețioase trofee ale carierei, al zecelea al său.

Ea s-a impus în finala Turneului Campioanelor după ce a învins-o pe Anett Kontaveit, spre deliciul fanilor mexicani, care au susinut jucătoarea născută la Venezuela.

"Acest trofeu e încă o dovadă care mă face să spun că sunt în cel mai bun moment al carierei. Experiența pe care o am, modul în care gestionez fiecare moment, cred că sunt mult mai bună ca înainte", a spus Muguruza, care are două trofee de Grand Slam în palmares, la fel ca și Simona Halep, French Open și Wimbledon.

Cu acest succes, Muguruza va urca de luni până pe locul 3 WTA, în urma lui Ashleigh Barty și a Arynei Sabalenka.

