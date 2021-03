Cine e fostul lider ATP care s-a pus serios pe facut copii

Cuplul nu a oferit alte informatii despre nasterea copilului.Primul lor copil, Sophia, s-a nascut in februarie 2016, Edie, tot o fetita, a venit pe lume in noiembrie 2017, iar Teddy, in noiembrie 2019.Murray l-a ajuns astfel pe Federer, care are tot patru copii. Dintre sportivii care au fost pe primul loc in ATP in ultimii 15 ani, Djokovici are doi copii, in vreme ce Rafa Nadal inca nu a devenit tata.Andy Murray, fostul lider ATP, acum pe locul 116 mondial, din cauza multiplelor accidentari suferite, spera sa primeasca un wild card pentru turneul de la Miami, care va incepe la 24 martie.