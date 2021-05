Nadal si-a iesit din minti in finala cu Djokovici: "O sa ne omorati!" VIDEO

How did you do THAT?

Spaniolul si-a trecut in cont si titlul cu numarul 36 la un turneu Masters 1000, egalandu-l pe sarb la acest capitol.Pentru a pune mana pe trofeu, Nadal a trebuit sa treaca peste o sperietura teribila. El a castigat un punct spectaculos in primul set, dar a cazut pentru ca piciorul i-a ramas infipt in tusa trasata de organizatori. Asta pentru ca nu e o tusa trasata cu var, ci mai degraba o banda de plastic. "O sa ne omorati", a zbierat Nadal nervos catre arbitrul de scaun.O accidentare similara a suferit Nadal si in meciul cu Zverev. Dupa acel joc, spaniolul a declarat: "E clar ce s-a intamplat. Unele tuse sunt mai inalte ca celelalte. E periculos pentru jucatori".