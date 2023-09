Nadal l-a invins pe Djokovici in finala de la US Open, dupa un meci de zile mari

Spaniolul Rafael Nadal a reusit sa castige finala turneului de la US Open, dupa ce l-a invins in ultimul act al competitiei pe sarbul Novak Djokovici, scor 6-2, 3-6, 6-4, 6-1.

Spectacol total in finala turneului american, pe care Rafael Nadal a reusit sa si-o adjudece la capatul unui meci de trei ore si 21 de minute.

Rafael Nadal a avut un start perfect de meci, a castigat primul set fara probleme, insa Djokovici a revenit superb, impunandu-se in actul secund.

In cel de-al treilea set, Djokovici a ratat sansa sa se distanteze la 3-0, iar acest lucru i-a permis lui Nadal sa capete incredere si sa intoarca rezultatul pentru a face 2-1 la seturi. Rasturnarea de situatie l-a demoralizat pe sarb, care a pierdut si setul al patrulea si, totodata, finala.

Pentru Nadal, acesta a fost al 13-lea succes intr-o finala de Grand Slam.

Spaniolul a primit un cec in valoare de 2,6 milioane de dolari pentru castigarea turneului si inca 1 milion pentru ca a incheiat primul in US Open Series.

In istoria confruntarilor directe, Nadal a reusit sa se distanteze la 22 de victorii obtinute in fata lui Novak Djokovici.

La feminin, finala a fost castigata de americanca Serena Williams.

C.S.