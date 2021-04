Rafael Nadal, invingator la Barcelona in cel mai lung meci al anului

In finala de la Barcelona Rafael Nadal l-a invins cu scorul de 6-4, 6-7, 7-5 pe grecul Stefanos Tsitsipas. Meciul a durat trei ore si 33 de minute si e cel mai lung din sezonul 2021 in ATP Vechiul record fusese stabilit sambata, la Belgrad, de rivalul lui Rafa, Novak Djokovic. Acesta fusese invins in trei seturi de Aslan Karatsev la capatul unui meci care a durat trei ore si 25 de minut.Rafael Nadal (34 ani) are in palmares 87 de titluri ATP.