Primul abandon de marca la turneul de la Miami

"Va anunt cu tristete ca nu voi juca la Miami, un oras pe care il iubesc. Trebuie sa ma recuperez complet si sa ma pregatesc pentru sezonul pe zgura din Europa", scris jucatorul de tenis, pe retelele de socializare.In afara fostului lider ATP, in varsta de 34 de ani, la Miami nu va concura nici Roger Federer , locul 6 ATP, si el insuficient refacut dupa o accidentare, la genunchi, insa el anuntase de la inceput ca nu are de gand sa joace in SUA.