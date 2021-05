A fost faimoasa doar o zi: ce s-a intamplat cu jucatoarea care a batut-o pe Serena

Jucatoarea din Argentina, locul 44 WTA , a fost in lumina reflectoarelor dupa victoria in fata Serenei Williams, la meciul 1.000 al americancei in circuitul WTA.Podoroska n-a reusit sa tina ritmul si in optimi, find eliminata de Petra Martici. A fost 3-6, 6-1, 6-2 pentru jucatoarea croata de 30 de ani, locul 25 mondial.Totusi, Nadia Podoroska va urca pana pe locul 41, cea mai buna clasare a carierei.