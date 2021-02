Drama familiei japonezei Naomi Osaka, castigatoarea de la Australian Open

Osaka revine de luni pe locul doi in lume, dar conform previziunilor specialistilor, japoneza de 23 de ani va domina tenisul mondial in urmatorii ani.Putini stiu insa ca in spatele performantelor ei fantastice, Naomi a castigat sapte titluri, dintre care patru de GS, se ascunde multa munca, dar si drama unei familii care a luptat tocmai pentru a fi o familie.Naomi are mama japoneza si tata din Haiti. Parintii ei eu fost nevoiti mult timp sa isi ascunda relatia, deoarece societatea japoneza, una dintre cele mai conservatoire din lume, nu tolera relatiile cu straini, mai ales cu cei de culoare. Povestea lor de dragoste a pornit la inceputul anilor 1990, cand Japonia a permis primul val de straini in tara lor. Printre ei, Leonard, student la facultate, care a intalnit-o pe Tamaki, in Sapporo.Tamaki a crescut intr-un mediu in care relatia birasiala nu era permisa, majoritatea copiilor din generatia ei, invatand aceasta ideologie. Desi Tamaki Osaka era o eleva stralucita, ea si-a schimbat perceptia odata ce a intrat la liceu si a acceptat prietenia lui Leonard.Din cauza principiilor din Japonia din acea vreme, Tamaki si Leonard au trebuit sa-si ascunda relatia in faza incipienta. Cu toate acestea, cand a venit momentul casatoriei, Tamaki si-a expus relatia cu Francois. Asa cum era de asteptat, lucrurile nu au mers bine cu familia ei, in special cu tatal ei, care si-a acuzat fiica ca le-a patat numele de familie.Din acest motiv, Tamaki Osaka si Leonard Francois au preferat sa se mute din Japonia, acolo unde chiar si bunicul sportivei a acuzat-o pe mama acesteia ca dezonoreaza familia. Parintii lui Naomi Osaka au plecat la New York, impreuna cu fetele care erau mici, unde au locuit cu bunicii din partea tatalui.Naomi Osaka si sora ei Mari, mai mare cu un an si jumatate, nu au inceput tenisul ca un hobby. Tatal lor a fost cel care le-a indrumat spre tenis desi nu era nici jucator de tenis si nici nu antrenase inainte. De fapt, ideea i-a venit lui Leonard Francois intr-o noapte, intamplator, in 1999, cand a vazut ca surorile Williams dominau French Open ceea ce l-a impresionat si l-a inspirat sa-si vada fiicele neinvinse in meciurile de tenis precum surorile Williams.In timp ce tatal le antrena, mama lucra din greu pentru a face bani, tenisul fiind un sport scump. Parintii au dorit ca fiicele lor sa joace pentru Japonia inca din copilarie, fetele fiind mai aproape de viata si educatia japoneza decat de cea americana.Un alt factor care a solidificat aceasta decizie a fost lipsa de sprijin din partea Statelor Unite. Cand Naomi si sora ei Mari erau inca amatoare Asociatia nationala de Tenis din SUA a refuzat sa le sustina. Japonia in schimb a fost alaturi de ele, iar acum trofeele pe care Naomi le castiga conteaza pentru statul nipon.Intre timp, scapata de grijile financiare, Familia Osaka s-a mutat intr-o vila luxoasa din Beverly Hills (California).Citeste si: