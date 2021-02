Top 10 secrete despre Naomi Osaka, "regina" de la Australian Open. Care e legatura niponei cu Simona Halep

Iata care sunt cele mai importante borne si curiozitati din viata si cariera niponei:*Naomi Osaka s-a nascut chiar in orasul japonez Osaka, la 16 octombrie 1997.*Mama sa e japoneza, iar tatal haitian.*Naomi are o sora care e si ea jucatoare de tenis, Mari Osaka, clasata dincolo de locul 300 mondial.*La 3 ani s-a mutat impreuna cu familia din Japonia in Statele Unite, la New York.*Tatal niponei si-a dat fiicele la tenis fiind inspirat de succesul surorilor Williams la Roland-Garros 1999.*In tinerete s-a confruntat cu rasismul, renuntand la un moment dat sa mai poarte hanorace pentru a nu intra in atentia politiei.*In ultimii ani s-a implicat activ in lupta impotriva rasismului, dar si in batalia pentru egalitatea de drepturi dintre barbati si femei.*Este patroana unei echipe de fotbal feminin, NWSL Carolina de Nord.*In 2020 a fost declarata sportiva cu cele mai mari venituri, cu peste 34 de milioane de euro din premii si sponsorizari, depasind-o chiar si pe Serena Williams *Este antrenata in prezent de Wim Fissette, tehnicianul belgian cu care Simona Halep a explodat in tenis, in 2014.Citeste si: