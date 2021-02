Naomi Osaka are un iubit celebru care e "certat" cu tenisul. Rapperul nici nu stia cu cine s-a cuplat

Cei doi au inceput sa se vada in urma cu doi ani, insa a durat aproape un an pana si-au facut publica relatia. Prima intalnire s-a produs la un meci de baschet al echipei Los Angeles Clippers. "Imi amintesc ca erau atat de multi oameni care voiau sa faca o poza cu el. Si mi s-a parut impresionant cat de prietenos si primitor a fost cu toata lumea", si-a amintit Osaka.Aproape imposibil de crezut, Cordae (23 de ani) habar n-avea in momentul in care a cunoscut-o pe Naomi ca are de-a face cu una dintre cele mai valoroase tenismene ale lumii. "Nu este sportul meu. Daca ma intrebai atunci despre tenis, puteam spune doar despre Venus si Serena Williams ", a declarat rapperul.Ulterior, la finala US Open 2019, Cordae a avut ocazia sa-si sustina in premiera iubita la un meci din tribune. "M-am simtit total deplasat. Era prima data cand faceam asta in viata mea", a recunoscut artistul.Citeste si: