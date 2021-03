O noua performanta remarcabila pentru Naomi Osaka. Doar cinci jucatoare au mai reusit asta in istorie

First quarterfinal in Miami ✨@naomiosaka extends her match winning streak to 23 with a straight-sets win over Mertens, 6-3, 6-3.#MiamiOpen pic.twitter.com/UoWOTuNrTY - wta (@WTA) March 29, 2021

In ultimii 20 de ani, doar 5 jucatoare de tenis au reusit sa lege 23 de victorii la rand in turneele feminine. Serena si Venus Williams , Victorie Azarenka, Justine Henin si acum Naomi Osaka."Este emotionant. Am crescut urmarind jucatoarele evoluand aici", a declarat Osaka la finalul partidei din optimi. "Este cu siguranta special. Este unul dintre turneele mele favorite si m-am intristat pentru ca nu am reusit sa trec de prima saptamana in precedentele editii. Acum sunt aici si sper sa mearga totul bine", a mai spus japoneza de pe locul 2 WTA Osaka nu a mai pierdut in circuitul WTA de pa 24 ianuarie 2020, cand a fost invinsa la Melbourne de Coco Gauff.