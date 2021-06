Naomi Osaka, decizie de ultima ora dupa retragerea de la Wimbledon. Turneul la care isi va face revenirea

''Naomi nu va juca la Wimbledon in acest an. Ea isi va aloca timp pentru ea, cu prietenii si familia sa. Ea va fi pregatita pentru Jocurile Olimpice si este nerabdatoare sa joace in fata publicului ei'', se arata intr-un comunicat semnat de Stuart Duguid, agentul campioanei japoneze.La Wimbledon, Osaka nu a trecut de turul al treilea in cele cinci participari anterioare. Japoneza are in schimb patru titluri la US Open (2018, 2020) si Australian Open (2019, 2021).Joi, organizatorii britanici sperau in participarea niponei la Grand Slam-ul pe iarba, dupa ce au contactat echipa ei, dar fara a primi o confirmare directa.Este o noua lovitura pentru Wimbledon, dupa ce Rafael Nadal a anuntat tot joi ca nu va fi prezent la All England Club.