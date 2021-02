Naomi Osaka a dezvaluit secretul victoriei cu Serena Williams

Calificata in a patra finala de Grand Slam din cariera, doua fiind castigate, Naomi Osaka a glumit la finalul partidei cu Serena Williams despre cheia succesului sau, dezvaluind ca aceasta a fost mancarea greceasca."Ieri am hotarat sa mananc mancare greceasca, iar Tsitsipas l-a invins pe Nadal. Mi-am spus ca e un semn si trebuie sa continui sa mananc mancare greceasca", a spus Naomi Osaka, care o va intalni in finala pe Jennifer Brady, din SUA.Citeste si