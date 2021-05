Topul in care Ilie Nastase e peste Rafael Nadal si Novak Djokovici

"Nasty" are un numar impresionant de meciuri jucate in turneele ATP, fiind pe locul 5 in era open, cu 1238 de meciuri disputate. Doar Jimmy Connors, Roger Federer , Ivan Lendl si Guillermo Villas au mai multe partide la activ.In spatele lui Nastase sunt Nadal si Djokovici, care cel mai probabil il vor intrece, apoi vin Agassi, Ferrer si Mc Enroe.1.Jimmy Connors 15572. Roger Federer15163. Ivan Lendl 13104. Guillermo Villas 12486. Rafael Nadal 12297. Novak Djokovici 11458. Andre Agassi 11449. David Ferrer 111110. John Mc Enroe 1081Nastase are si un numar impresionant de victorii, 905, fiind pe locul 7 din acest punct de vedere."Nasty" a castigat doua turnee de Grand Slam, US Open (1972) si Roland Garros (1973) si a mai jucat trei finale de Cupa Davis si doua de Wimbledon Dintre marii jucatori din epoca actuala, cel care pare cel mai indragostit de jocul pe care il practica Nastase este Nadal. "Imi place foarte mult Ilie Nastase. Apreciez cel mai mult tenisul din acea perioada, in care juca Nastase, deoarece forta loviturilor nu era atat de importanta. Era mai multa magie. Talentul conta mai mult, tactica de asemenea. Punctele se construiau mai mult'', a spus Nadal intr-un interviu pentru L'Equipe.