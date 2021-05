"Esti un mafiot! Mi-ai ucis sotul!" Seara de cosmar a lui Ilie Nastase la Monte Carlo

Site-ul spaniol Punto de Break a refacut istoria din spatele meciului Nastase - Vilas, desfasurat in 1981 la Monte Carlo.Cu o zi inaintea partidei, Nastase conducea un Mercedes pe strazile din Monte Carlo, fiind insotit de amicul sau Bambino, un italian care juca si postul de body-guard pentru Nasty si il acompania la turnee.Nastase s-a ciocnit cu un alt Mercedes, moment in care a coborat geamul si a inceput sa injure: "Fiu de curva! Ce naiba faci?". In acel moment, din celalalt Mercedes a coborat un tip inalt de aproape doi metri: "Ce ai spus?".Conflictul verbal a degenerat, iar Bambino l-a lovit pe omul care se certa cu Nastase. Acesta a cazut pe trotuar si a ramas fara cunostinta.Sotia victimei a inceput sa urle. "Nastase, esti un mafiot! Mi-ai ucis sotul! Tu si body-guard-ul tau mi-ati ucis sotul!".Lesne de inteles, tot scandalul s-a mutat in Sectia de politie, aflata chiar peste drum. Victima si-a revenit, dar Bambino a fost nevoit sa isi petreaca o seara in arest.Dupa o noapte de cosmar, Nastase mergea la 8.30 dimineata la sectie impreuna cu printul Albert pentru a-si elibera prietenul. Peste cateva ore, avea sa piarda cu 6-0, 6-0 in fata lui Villas.